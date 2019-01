Una nota radial de Laurita Fernández, analizando su rol en el jurado de Bailando 2018 y el formato del programa en sí, dio paso a un fuerte ida y vuelta de opiniones con Lourdes Sánchez, quien no dudó en cuestionar su falta de técnica en las devoluciones y su intención de borrar su pasado mediático, entre otras cosas.

En plena temporada teatral, la protagonista de Sugar le contestó en Los Ángeles de la Mañana: "Le deseo lo mejor. Leí por ahí que me estuvo criticando, pero no me voy a enganchar para nada... Es su opinión. Borrar (el pasado) sería como hacer oídos sordos a mucho trabajo, de muchos años, y a mucha formación también... Yo estoy orgullosa de todo lo que hice".

"Ella fue la que arrancó el escándalo de Flor Vigna. ¿O no? ¿Y ahora no le gusta el quilombo? 'Yo no peleo'. 'Yo soy Sor Laurita'. Dale, ¡bancatelá!", dijo Sánchez. G-plus

Luego de ver la nota de Fernández, Ángel de Brito le cedió la palabra a Lourdes para que le responda, y la ocurrente panelista hasta le puso un apodo, por su "nuevo" modo de actuar.

Más sobre este tema La reacción de Laurita Fernández a la crítica de Lourdes Sánchez de su rol en el Bailando: "Le deseo lo mejor" Picante 'teoría' de Lourdes Sánchez sobre la crítica de Laurita Fernández al Bailando: "Para mí quiere..."

"No necesito que ella me desee nada, no quiero nada que venga de ella. Yo no la critico. A mí me preguntan una cosa y doy mi opinión como panelista de un programa de espectáculo. Escucho una nota y digo: 'No puedo creer lo que estoy escuchando, de una chica que se olvidó...'. Sin ir más lejos, ella fue la que arrancó el escándalo de Flor Vigna. ¿O no? ¿Y ahora no le gusta el quilombo? 'Yo no peleo'. 'Yo soy Sor Laurita'. Dale, ¡bancatelá!", dijo Sánchez, sosteniendo su pensamiento sobre su colega.

Buscando una declaración más, el conductor le comentó: "Ella dice que no quiere borrar su pasado y vos decís que quiere limpiar la parte mediática que tuvo". Y la mujer del Chato Prada sentenció: "Por supuesto que sí. Y creo que hay alguien que le está diciendo ‘tratá de no meterte en quilombos’, que ella sola se los busca".