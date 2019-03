A punto de dar a luz, Mariana Brey explicó por qué no estuvo en LAM: "Me dieron unas contracciones fuertes"

La semana pasada Mariana Brey (40) fue una de las conductoras rotativas de Los Ángeles de la Mañana, y al presentar el programa avisó que Juana podía llegar “en cualquier momento”. Embarazada de ocho meses y algunos días, el miércoles la periodista tuvo un día muy especial, ya que acompañó a su hijo Luca (7) a su primer día de colegio en segundo grado.

Más tarde, Mariana se presentó en el canal para sumarse al panel de Ángel de Brito, pero fue el propio conductor quien explicó al aire el motivo de su ausencia: “Le mandamos un beso a Mariana Brey, que está en el camarín. Se descompuso un poco, pero está bien. Está descansando”.

En este contexto, Mariana Brey habló con eltrecetv.com: "Me quedé en el camarín porque cuando llegué, a las 9, me dieron unas contracciones fuertes subiendo la escalera y un poco me asusté, y la panza me quedó muy contraída y me quedé descansando en el camarín… Tal vez me tome dos días de descanso".