El profundo relato de Pedro Alfonso sobre lo mucho que sufrió cuando repetía de año en el colegio: "Lo recuerdo como momentos difíciles y de mucho llanto"

Además de compartir sus proyectos laborales y su día a día con su esposa, Paula Chaves y Olivia, Baltazar y Filipa –los hijos que tienen en común- Pedro Alfonso no duda en abrir su corazón y dar a conocer anécdotas de su infancia.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, el actor reconoció que lo marcó mucho la etapa en la que iba al colegio: “Estoy encima de los chicos y atento a que no repitan porque repetí varias veces”, comenzó diciendo Pedro en Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Siempre que repetí, todos esos procesos los sufría mucho, sobre todo mi viejo, y me quedaron esas cosas de la concentración como en la lectura. Para encontrar tu lugar como que los colegios siguen siendo muy antiguos, a mí me costó y después tardé en encontrar mi lugar en la tele. La primera vez que trabajé fue en Videomatch y no me encontraba”, agregó.

Y cerró, sincero: “Mie viejos sufrieron mucho con los boletines y con las salidas que volvía tarde. Nunca estuve en cosas turbias, pero me iba mal en el colegio y quería salir, jugar al fútbol y todo. Minimizaba las situaciones y obviamente tenía penitencias. Yo me llevaba todo y en las vacaciones me llevaba los libros. Repetir lo recuerdo como momentos difíciles y de mucho llanto”.

PAULA CHAVES SORPRENDIÓ A PEDRO ALFONSO EN VIVO CON UNA PARTICULAR DECLARCIÓN DE AMOR

La visita de Pedro Alfonso a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece, contó con una sorpresa más que especial: un video de Paula Chaves que enterneció a su esposo, con quien tiene a Olivia, Baltazar y Filipa, al aire.

“Hola, mi amor. Bueno, estoy acá para decirte que te amo mucho, que sos muy importante para mí, que me encanta compartir la vida con vos, me gusta trabajar, vivir, dormir con vos. También me gusta criar con vos, que lo que no nos mata nos fortalece. Pasamos un montón de cosas juntos y así y todo nos seguimos eligiendo y divirtiendo”, comenzó diciendo Paula

“Creo que todo eso es la clave de que sigamos siendo eternamente novios. Disfruto mucho pasar el tiempo con vos. Siento que en todos estos años aprendimos hasta a pelear”, agregó, feliz por esta historia de amor que construyó con el productor.

Y cerró, a corazón abierto : “. Y estando con este nivel de consciencia de poder disfrutar todo lo que estamos pasando y viviendo de esta forma. Te amo mucho”.