Profundo mensaje de cumpleaños de Maxi López a Benedicto: "El destino no nos deja compartir tu día juntos"

A más de seis años de que el matrimonio de Wanda Nara y Maxi López llegara a su final, los tres frutos de su amor, Valentino, Benedicto y Constantino, los mantendrán en contacto de por vida, pese a sus fuertes y constantes diferencias.

A la distancia por sus compromisos deportivos en Brasil y porque la madre de sus hijos vive en Europa, el futbolista le dedicó un profundo mensaje a Benedicto, en el día de su cumpleaños número 8 ¿y le dio un palito encubierto a Wanda por no poder compartir este día festivo con él?

"En este día tan importante quiero decirte lo mucho que te amo y lo importante que sos para mi con estas palabras, ya que el destino no nos deja compartir tu día juntos". G-plus

"No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para todas tus dudas o temores, pero puedo escucharte y buscarlas junto contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites estaré junto a ti. No puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que la sujetes y no caigas. Tus alegrías, triunfos y tus logros no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomás en la vida, me limito a apoyarte, estimularte y ayudarte si me lo pides, y si no me lo pides también. No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parte el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. No puedo decirte quién eres, ni quien deberías ser, solamente te quiero tal y como eres, porque sos una parte de mi y en este día tan importante quiero decirte lo mucho que te amo y lo importante que sos para mi con estas palabras, ya que el destino no nos deja compartir tu día juntos. Te amo, Benchito, de mi vida y felices 8 añitos te desea, papá. #felizcumpleaños #happybirthday #tantiauguri #benedicto", escribió Maxi junto a tres fotos con el menor, que ilustran algunos momentos juntos.