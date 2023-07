El profundo mea culpa de Marcela Tauro tras la polémica con Jorge Lanata por Wanda Nara: "Dije al aire una enfermedad"

Conmovida por la situación que está atravesando Wanda Nara, Marcela Tauro hizo un profundo mea culpa en Intrusos, en el que asumió que hace muchos años atrás se equivocó al anunciar la enfermedad de una figura.

El descargo de la panelista ocurrió en medio del fuerte repudio que cosechó Jorge Lanata por hablar del posible diagnóstico de Wanda, cuando la protagonista aún no se había expresado al respecto en el ámbito íntimo ni mediático.

Más sobre este tema Jorge Lanata se defendió de las críticas por hablar de la salud de Wanda Nara: "¿Qué daño produje?"

"Como toda mamá, intenté ocultarles a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo, porque aún no tenía un diagnóstico certero", dijo Wanda en el "comunicado" que subió a su Instagram.

Y agregó, sobre Lanata: "Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía".

"La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio", continuó Nara.

"Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos", aseveró Wanda.

EL PROFUNDO MEA CULPA DE MARCELA TAURO

"Uno aprende. Cuando era joven, por ahí en la competencia te mandás y lo decís. Pero aprendí", dijo Marcela Tauro en Intrusos, luego de ver una nota en la que Georgina Barbarossa calificaba como “cruel” el accionar de Lanata con Wanda y su familia.

Acto seguido, Flor de la Ve le preguntó a su compañera: "¿Con una situación puntual, Tauro? ¿Una enfermedad?".

Con los ojos vidriosos, Marcela asintió: "Sí, con una enfermedad. La dije al aire. Después pedí disculpas. Era verdad, no es que no era verdad, pero el tema era ¿quién era yo para decirlo? Pero aprendés".

CÓMO MARCELA TAURO MANEJÓ LAS VERSIONES SOBRE LA SALUD DE WANDA

"El jueves yo estaba en la radio y me llegó esta información. Me quedé mal. Yo estaba con mi compañera Marcela Salas, que me dice '¿qué te pasa? Te veo pálida'. Y le doy para que lea", contó Tauro.

"Y ella dice 'no, no puede ser. No puede ser'. Agarro y lo mando al chat de Intrusos para que investiguemos todos", prosiguió la panelista de Intrusos.

Más sobre este tema Mauro Icardi subió una significativa foto junto a Wanda Nara en medio de la preocupación por su salud

"No se me ocurrió contarlo. Y no porque sea mejor, ni peor, ni buena, ni mala. No. A mí lo de Wanda me pegó mal. Me puse en el lugar de ella", asumió.

"Tengo un hijo. Ella es mucho más joven que yo. No debe ser fácil. Debe estar procesando toda esa información. Uno no está exento de que nos pase", concluyó Marcela Tauro, empática con Wanda Nara y no repitiendo un error.