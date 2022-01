Profundo mea culpa de Cinthia Fernández tras su escándalo con Matías Defederico: "Soy culpable de que las nenas queden en el medio"

El tono sereno de Cinthia Fernández (33) para apaciguar su nuevo escándalo con Matías Defederico (32), y dejar "que se encargue la Justicia" fue el preludio de un inesperado y profundo mea culpa como madre Bella (7), Charis (7) y Francesca Defederico (6).

"Yo también soy culpable de que las nenas queden en el medio, porque muchas veces manejo como puedo lo que siento. A veces tengo bronca por un montón de cosas y las manejo como puedo. Siempre fui de este carácter", se sinceró Cinthia en Nosotros a la Mañana.

"Uno a veces maneja las cosas como puede. A mis hijas les pediré perdón el día de mañana si algo las avergonzó. Y él también, supongo. Pero todo judicializado", cerró Fernández con chicana a Defederico incluida.

Un ratito antes, Cinthia Fernández había reconocido su responsabilidad en mediatizar sus problemas con Matías Defederico: "Yo me hago cargo de que hago públicas las cosas, y él también. Así que los dos estaríamos haciendo daño".

CINTHIA FERNÁNDEZ RESPONDIÓ A LAS ACUSACIONES DE INFIDELIDAD DE MATÍAS DEFEDERICO

En su comunicado vía Stories, Matías Defederico había contado su versión del motivo que los llevó a divorciarse de Cinthia Fernández hace cuatro años. "Nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero (Pasti) de obra en Stravaganza", acusó el exfutbolista.

Entonces, la mediática replicó: "Me parece que fue violento adjudicarme la ruptura de una familia".

"Si yo supuestamente le fui infiel o no, vamos a la Justicia. (…) Si hubiera sido infiel o no, no es delito", concluyó Cinthia Fernández sobre Matías Defederico.