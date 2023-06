Profunda reflexión de Laurita Fernández al hablar de su gran momento profesional y sentimental: "Eso no siempre me ha pasado"

En medio de la felicidad que vive a poco de haber estrenado Matilda, el musical; Laurita Fernández se confesó al hablar de cómo conviven en su vida sus proyectos laborales y el gran presente amoroso que atraviesa de la mano de su novio, Claudio “Peluca” Brusca.

“Ojalá que esta relación sea para toda la vida. Yo soy re de que me encanta el romance y la compañía. Trato de no poner expectativas porque así está todo muy bien, lo vivimos con mucha naturalidad”, comenzó diciendo Laurita en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“La relación nació siendo hermosa y es súper tranquila. Ya nació de una manera más madura, con entendimiento. Me siento súper, súper bien y justamente ayer le decía que es re lindo encontrar el equilibrio entre que me va muy bien en lo profesional en la vida y estoy muy feliz en mi vida personal, y eso no siempre me ha pasado”, agregó, sincera.

En cuanto a su día a día con su pareja, la entrevistada detalló: “En casa nuestras vidas y las formas de ser, somos felices. Era muy importante ver cómo me sentía en esta época de funciones, y me siento muy bien con él. Me espera para cenar a cualquier hora, cocina increíble, le encantan los programas de cocina. Además, encontramos un buen equilibrio porque si bien trabajamos juntos, cada uno tiene trabajos aparte”.

Por último, en cuanto a su obra, cerró: “Yo estoy ensayando desde noviembre del año pasado estoy hace meses y meses, y él ya se sabe todo pobre, está para hacer un reemplazo. Para él fue muy importante verme en escena y para mí era importante que él pudiera ver el porqué de tantos meses”.

FUERTÍSIMA DECLARACIÓN DE AMOR DE PELUCA BRUSCA A POCO DE COMENZAR SU NOVIAZGO CON LAURITA FERNÁNDEZ

A poco de que blanquearan su incipiente historia de amor, Claudio “Peluca” Busca habló a fondo de su noviazgo con Laurita Fernández y sorprendió a todos en Nosotros a la mañana al analizar su relación con la conductora de Bienvenidos a bordo.

Todo comenzó cuando Joaquín “el Pollo” Álvarez opinó de este vínculo mientras tenía al productor en un móvil: “Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que los quiero mucho a los dos. Muchas veces, yo no hago preguntas y digo cosas al aire, Pelu. Le tengo fe a esta pareja, loco. No me pregunten por qué. ¿Viste que hay veces que le tenés fe a una pareja y hay veces que no? Si no lo tuviese, no lo diría tampoco, pero le tengo fe”, expresó.

Fue entonces que Peluca redobló la apuesta: “Mirá, yo le tengo una fe bárbara. Así que si vos le tenés fe y todos los que me conocen le tienen fe, yo la tengo también. Cuando estás con alguien y todas las charlas tienen algo en común… Viste que a veces hay esa especie de competencia cuando los dos trabajan de lo mismo o en televisión, y en mi caso no siento que sea así”.

“Creo que me complemento. Me encanta que ella me dijo ‘Pelu, esto no está bien’, o ‘¿por qué no sumamos esto?’. Y a mí me encanta decirle ‘dale para delante’, o ‘fijate esto’. Si eso funciona y todos sabemos el rol que ocupamos, buenísimo. Nuestra relación laboral no cambia, sí a veces es medio raro cuando sentís que querés darle un beso o tocarla porque al lado están tus compañeros de laburo”, cerró el entrevistado, muy enamorado.