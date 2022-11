Profunda reflexión de Benjamín Vicuña: "Tengo amor en el Cielo y en la Tierra"

Benjamín Vicuña cumplió 44 años. Tan emocionado como nostálgico, hizo una profunda reflexión en el día de su cumpleaños, a la que acompañó con una dulce foto retro, de cuando era niño.

"Tengo un nombre y una historia. Tengo un niño que se asoma en el reflejo del espejo. Tengo una identidad que aún no termino de dimensionar, tengo 44 años de respirar y habitar este cuerpo. Tengo el recuerdo de navidades felices y otras no tanto, tengo amor en el Cielo y en la Tierra, tengo tanto que no sé donde guardar y me falta tanto que no sé por donde empezar".

"Quiero celebrar la vida que es un viaje maravilloso lleno de curvas peligrosas, quiero abrazar al chico de la foto y decirle: 'tranquilo, todo va a estar bien'". G-plus

"Quiero brindar por los dientes de leche, por las bicicletas robadas y las pasiones perdidas. Quiero celebrar la vida que es un viaje maravilloso lleno de curvas peligrosas, quiero abrazar al chico de la foto y decirle: 'tranquilo, todo va a estar bien'. Quiero mirar el futuro con los ojos del señor de la foto y que sigan entrando a cuadro planeadores, cebras y ballenas. Quiero compartir mi vértigo por el trabajo que me alimenta, quiero decir que hoy decido ser feliz", expresó, muy dulce, junto a la significativa postal de cuando era chiquito.

ASÍ FUE LA SEPARACIÓN DE VICUÑA Y LA CHINA SUÁREZ

A través de un comunicado en Instagram, Benjamín Vicuña anunció que se separó de China Suárez en agosto de 2021.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió el actor.

“Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, cerró.