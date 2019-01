El 2018 fue un año de muchas emociones para Morena Rial (19). En medio de la felicidad que vive por sentir cada movimiento de su bebé en camino, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni (19), la joven decidió compartir con sus seguidores sus sensaciones a flor de piel.

"Con toda la suerte del mundo, conseguí iluminarme de un gran amor que llegó para hacerme el camino más fácil y correr las piedras que se cruzaban en el medio. En este año, el lado negativo pesa más en cuanto a cosas que tuve que vivir injustamente. Pero el lado positivo da pelea en cuanto al valor de las cosas buenas que me pasaron", comenzó diciendo en una carta que publicó en Instagram, junto a una postal romántica al lado de su pareja.

"‪Termino el año, con un amor aún mucho más grande, y no hablo de tamaño, porque es tan chiquito todavía pero sí puedo sentirlo. Fruto de un amor verdadero y con qué ansias anhelo tu llegada mi bebé". G-plus

"Elegí apostar a mi relación, a un hombre que me hace sentir amada y valorada y es increíble cuánto me enseñó y me enseña a diario este amor, enseñándome que es una relación sana y sincera. ‪Caí, en el camino, perdiendo amigos, familia, creciendo como persona, pero por sobre todo siendo más fuerte día a día. ‪A veces nos encontramos con espaldas en frente que no esperábamos ver, me costó pero aprendí a transformar cada desilusión en una enseñanza", agregó.

Por otro lado, Morena hizo un análisis de lo que fue saber que se encontraba en la dulce espera: "‪Termino el año, con un amor aún mucho más grande, y no hablo de tamaño, porque es tan chiquito todavía pero sí puedo sentirlo. Fruto de un amor verdadero y con qué ansias anhelo tu llegada mi bebé. Sentía que caía, que las manos que me sostenían no bastaban y me enteré que estaba embarazada, nos salvó por completo. Agradezco a las personas que siguen a mi lado, las que aguantan y me sostienen a diario. A esas personas que nunca me dejaron sentir sola en lo absoluto".

"Brindo por una vida llena de alegrías, y no más tristeza, pido estar al lado de los vínculos de verdad y tener siempre la viveza para poder huir de los que no lo son". G-plus

"‪Gracias a cada uno de ellos por lo que le aportaron a mi 2018. Y en cuanto a los demás, deseo de corazón que puedan encontrar la luz y el amor que necesitan para empezar a brillar por sí mismos", continuó.

Por último, la hija de Jorge Rial cerró su escrito con más sentidas palabras: "Estuve rota, tocando fondo, conseguí construir una armadura aún más fuerte que la que se rompió anteriormente. Empiezo un año entregada a mi novio y a mi hijo, a mis vínculos sinceros que al final del día es lo que de verdad debe tener lugar en nuestras vidas. Brindo por una vida llena de alegrías, y no más tristeza, pido estar al lado de los vínculos de verdad y tener siempre la viveza para poder huir de los que no lo son. Feliz de haber formado mi familia, @facuambrosioniok. 2019, te esperamos con ansias. FELIZ 2019 PARA TODOS".