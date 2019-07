Desde que le puso punto final a su noviazgo con el Kun Agüero, no se le conoció pareja oficial a Karina La Princesita (33). Y en una imperdible previa con Marcelo Tinelli, la cantante deslizó algunas razones por las que le costaría apostar por una nueva relación.

Indagada por si su corazón ya tiene dueño, la artista se sinceró en la pista del Súper Bailando: "No todavía. Creo que es la primera vez que estoy disfrutando mucho de ser soltera. ¿Si me chapo a un chico que me gusta? Sí… lo pienso un poco, pero está bueno esto de tener más libertad".

La Princesita: "Me cuesta confiar (en los hombres). Tenés el que se te acerca porque realmente algo le llamó la atención, o porque sos lo que sos… la cantante, digamos". G-plus

Luego, reconoció los límites que se impone a la hora del amor: "Me cuesta confiar. Tenés el que se te acerca porque realmente algo le llamó la atención, o porque sos lo que sos… la cantante, digamos".

"¿Siempre estás con ese pensamiento cuando se te acerca un hombre?", intervino el conductor. A lo que Karina cerró, sin titubeos: "Sí, mayormente sí. Puede ser que tenga que cambiar esa forma de pensar".

