La primera salida oficial de Noelia Marzol y su novio futbolista: súper mimosos en el cumpleaños de Muscari

Cuando hace un mes Noelia Marzol (32) blanqueó su incipiente romance con el defensor de Almagro, Ramiro Arias (26), también expuso sus reparos sobre la relación con humor. "Estoy en una edad en la que tengo ganas de tener una familia, ser madre, tener un proyecto en conjunto. Entonces, arrancar una relación con un niño de 26…", había expresado en una nota con Hay que ver.

Pese a sus miedos, el vínculo con el ex San Lorenzo se afianzó, y el martes por la noche Marzol asistió al cumpleaños de José María Muscari y se mostró súper enamorada del muchacho. Sonrientes para la cámara de Ciudad, Noelia y Ramiro posaron a puro mimo.

El festejo de Muscari fue en el mismo lugar donde se dio el flechazo entre Marzol y Árias, en el Gorriti Art Center de Palermo. Es que según reconoció la propia Noelia Marzol en la entrevista con el programa de José María Listorti y Denise Dumas, conoció a Ramiro Arias en el marco de una de las funciones de Sex, viví tu experiencia: “Me vino a ver a Sex, yo lo vi entre el público, y como por guión tengo que interactuar con la gente lo incorporé en varias secuencias. Siempre lo agarraba a él. Al terminar la obra me escribió por Instagram, pero no le di mucha cabida porque me dijo que era jugador de fútbol. Me dijo que me fue a ver a mi a la obra, pero eso es incomprobable. Al fin de semana siguiente volvió a vernos, y se que quedó esperando a que termine de comer con todo el elenco...”.

