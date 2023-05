La primera foto de Jorge Rial desde la clínica en Colombia

A tres días de tener que ser internado de urgencia en Colombia, Jorge Rial evoluciona de la descompensación cardiaca que tuvo en Bogotá. Acompañado por quien sería su ¿nueva novia? y sus hijas, el conductor se mostró en su recuperación.

“Tengo la autorización del jefe, Don Rial”, aseguró Mauro Federico, integrante de Argenzuela, para mostrar una foto del periodista en la unidad coronaria de cuidados intensivos de la Clínica del Country, donde fue operado. “Ahí tienen el pulgar arriba de Jorge", aseguró el panelista.

En la imagen solo se ve la mano del conductor haciendo “OK”, en la cama, en camisolín y con un suero conectado a su brazo tatuado. "No puede hablar, pero nos envió unos mensajes al grupo de WhatsApp que tenemos del programa", contaron.

Foto: Argenzuela

MORENA RIAL CONTÓ QUÉ SINTIÓ JORGE TRAS SER REANIMADO DEL INFARTO

Desde Colombia, Morena Rial habló del estado de salud de su padre, Jorge Rial, quien sufrió un infarto, fue reanimado e intervenido de urgencia. Al conductor le hicieron un cateterismo y le colocaron un stent porque había una obstrucción.

Con visible angustia, la hija de Jorge Rial le contó a Ángel de Brito en LAM qué sintió su padre ni bien despertó del infarto: "Me dijo que escuchaba la voz de mi hijo, Fran".

Ángel de Brito: -¿Pensaste que se moría?

Morena Rial: -Sí. Yo no quería subir al avión. Si me enteraba de algo, yo me moría.

Ángel: -Cuando Jorge empezó a hablar, ¿qué les dijo a ustedes?

Morena: -Nos dijo que nos quedáramos tranquilas, que él ya se sentía mejor. Que iba a salir adelante. Que estaba bien, que solo fue un susto.

Ángel: -¿Ya le pudieron hacer estudios para ver las secuelas?

Morena: -Él quedó bien. Se acuerda de todo, cómo fue y cuando vuelve del paro, también se acuerda.

Ángel: -¿Se acuerda de ese momento? ¿De la reanimación? ¿Cómo te la contó?

Morena: -Sí, se acuerda. A mí me dijo que escuchaba la voz de mi hijo. Con Fran se estuvieron mandando mensajes antes de que pase todo.

Ángel: -¿Hasta cuándo se tiene que quedar?

Morena: -No tenemos ni idea. Mi papá todavía está en terapia intensiva, con medicamentos todo el tiempo. Estamos viendo cómo lo podemos trasladar a la Argentina, porque en un avión de línea no podemos.