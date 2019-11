¡Presentación oficial! La primera salida pública de Mica Tinelli y Lisandro López, en el cumple de Cande

Dos meses atrás, Mica Tinelli (31) reconoció que estaba comenzando una relación con el defensor de Boca Juniors, Lisandro López (30). "En cuanto a sentimientos, estoy muy bien. Y a Licha sí, lo conozco. Nos estamos conociendo y me cae muy bien. Pero no me gusta hablar mucho de mi vida privada. Lo importante es que estoy bien", había dicho la empresaria.

En la noche del miércoles, llegó el momento de la presentación oficial y la primera salida pública de la parejita. Mica llegó acompañada del futbolista al cumpleaños de su hermana Candelaria, en un coqueto restaurante de la zona de Palermo Soho. ¡Y Ciudad estuvo ahí!

La empresaria y el deportista llegaron muy sonrientes al festejo y posaron para la cámara de Ciudad. Luego de disfrutar de la cena junto a todo el clan Tinelli, Guillermina Valdés y su hijo mayor, Dante, Mica y Licha se retiraron ya que el futbolista debía acostarse temprano de cara al clásico del domingo contra Vélez Sarsfield.

