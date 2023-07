Preocupación por la salud de Silvina Luna: "Volvieron a intubarla, no puede respirar porque sus pulmones están débiles"

Luego de que se dieran a conocer las alentadoras noticias sobre la salud de Silvina Luna, quien continúa internada en el Hospital Italiano desde hace más de dos semanas, Ángel de Brito confirmó que la modelo debió ser intubada nuevamente.

“Retroceso en la salud de #SilvinaLuna. Volvieron a intubarla. No puede respirar porque sus pulmones están débiles y son imposibles los dolores en todo el cuerpo”, detalló el conductor de LAM en su cuenta personal de Twitter.

Foto: Captura de Twitter

Horas antes, el abogado de Silvina, Fernando Burlando, había difundido el primer parte médico oficial en sus redes: “La paciente ingresó el 13 de junio de 2023 al servicio de terapia intensiva de este hospital por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal con necesidad de soporte ventilatorio”, comienza diciendo el escrito que compartió el letrado.

“Actualmente se encuentra respirando por sus propios medios con signos vitales estables. Su pronóstico es reservado”, cerraba el parte del que rápidamente se hicieron eco los usuarios y los medios.

Más sobre este tema Conmovedoras palabras de Gustavo Conti por la salud de Silvina Luna: "Dios tiene que darle fuerza para poder continuar"

EL HERMANO DE SILVINA LUNA ROMPIÓ EL SILENCIO CON UN FUERTE MENSAJE

Si bien se conocieron detalles del cuadro clínico que presentó Silvina Luna desde que se supo que está internada en Hospital Italiano, fue recién ahora que su hermano, Ezequiel, se sintió con la fuerza de hablar sobre su hermana.

Así lo contó Ángel de Brito quien reprodujo los mensajes que le hizo llegar el joven: “El hermano de Silvina Luna me escribió y me confirmó un poco lo que habíamos contado sobre la salud de ella. Dice que, en general, nadie se equivocó con la información que dieron”, comenzó diciendo el conductor de LAM.

Más sobre este tema Quiénes son los famosos que donaron sangre para Silvina Luna, aún internada en terapia intensiva

“Y me dice ‘es la primera vez que le contesto a alguien’. Lo que pasó es que mañana festejo mi cumpleaños y desde el domingo que empecé a invitar a muchos amigos. Entre ellos, a Silvina Luna. Me llamó la atención que no conteste. Y ahí empezamos a tratar de averiguar que pasaba. Nadie sabía que hacía 15 días que estaba internada en el Hospital Italiano”, agregó.

"HUBO GENTE QUE DIJO QUE NADIE LA CUIDABA A SILVINA Y NOSOTROS ESTUVIMOS LAS 24 HORAS CON ELLA EN LA INTERNACIÓN Y ANTES, EN TODO EL PROCESO". G-plus

Y continuó: “’No le contesté a nadie estos días porque estábamos preocupados porque Silvina viva. Te escribo porque ella te quiere mucho’. Son todos textuales de Ezequiel”, agregó, además de que el joven aclaró que se están “diciendo muchas boludeces y hablando de cosas que no ocurrieron”, en referencia a Silvia Freire, quien apareció en los medios diciendo que era su amiga.

Por otro lado, Ezequiel hizo una tajante aclaración: “Silvia no es amiga de mi hermana. Sus amigos son los de siempre. Hubo gente que dijo que nadie la cuidaba a Silvina y nosotros estuvimos las 24 horas con ella en la internación y antes, en todo el proceso”.

"Y AHORA LO ÚNICO QUE TENGO EN LA CABEZA ES SILVINA. NO QUIERO NI PELEAR, NI CONTESTAR, NI EXPLICAR ABSOLUTAMENTE NADA. AGRADECELE A TODOS LOS QUE ESCRIBEN Y LLAMAN, PERO ME VOY A CONCENTRAR EN CUIDAR A MI HERMANA". G-plus

Y cerró, a corazón abierto: “ No quiero ni pelear , ni contestar, ni explicar absolutamente nada. Agradecele a todos los que escriben y llaman, pero me voy a concentrar en cuidar a mi hermana”.