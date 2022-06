La pregunta sin filtros de Estefi Berardi a Majo Martino sobre Locho: "¿Tendrías sexo con él?"

La relación entre Locho Loccisano y Majo Martino en El hotel de los famosos no logró llegar a una definición luego de que la periodista fuera eliminada del certamen, aunque circulan versiones que indican que estarían más juntos que nunca.

En Mañanísima (lunes a viernes las 10 por Ciudad Magazine), Estefi Berardi y Pampito entrevistaron a Majo Martino y le preguntaron su opinión sobre todos los participantes que aún quedan en el reality, con especial énfasis en el notero y músico.

“¿Te gusta Locho?”, le preguntó Pampito, dispuesto a definir la situación. “Es lindo chico, lo que pasa es que es amigo mío. Sí lo extraño porque cuando entró formamos un lindo vínculo. (…) Gracias a Dios que estaba Locho ahí para poder contenerme”, dijo Majo.

MAJO MARTINO REVELÓ SITENDRÍA SEXO CON LOCHO LOCCISANO

“Cuando me fui del reality lo extrañé a Locho. Cuando entré al repechaje tenía ganas de verlo y cuando me fui lo volví a extrañar. Es una cosa de locos hablar del reality, pero no podemos hablar de otra cosa”, explicó la periodista,

“Un vez vos me dijiste que te gustaban más jóvenes. Entonces mi pregunta es: ¿tendrías sexo con Locho?”, quiso saber Estefi Berardi. “Siempre me gustan… Para mí la edad no existe. Da la casualidad que siempre me gustan chicos más chicos que yo, siempre, siempre”, respondió Majo.

“Vos parecés re pendeja”, le dio el pie Estefi. “Claro, como parezco de menos edad de la que tengo… pero ¡pará! de ahí a tener sexo con Locho ya hay un largo trecho. Tengo que ver, tienen que pasar muchas cosas”, agregó Majo

“Pero cuando lo tenés cerca a Locho, ¿no te da una calenturita, un coquilleíto?”, quiso saber Pampito. “Cuando lo huelo le digo que tiene un olor a cigarrillo, que se vaya a… que deje de fumar”, bromeó Majo.