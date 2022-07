La pregunta al hueso de Carmen Barbieri a Luciana Salazar sobre Martín Redrado: "¿Qué sentiste al ver su casamiento?"

Luego de que la Justicia fallara a su favor en la causa que le inició a Martín Redrado, Luciana Salazar reapareció en los medios para dar detalles del "embargo" y le puso el pecho a una pregunta al hueso de Carmen Barbieri.

La conductora de Mañanísima en Ciudad Magazine dejó de lado el delicado tema que incumbe a Matilda, la hija de Luciana Salazar, y el tema legal y ahondó en cuestiones íntimas de la expareja.

"¿Qué sentís vos por él?", le consultó Carmen a Luli. Sin filtros, respondió: "Nada, rechazo absoluto. Te diría que hasta asco. Nunca en mi vida pensé que se iba a meter con mi hija. Ese era el límite. Creí que Matilda era intocable para él. Pero cruzó esa línea".

PICANTE PREGUNTA DE CARMEN BARBIERI A LUCIANA SALAZAR SOBRE REDRADO

Acto seguido, Barbieri fue por más y le hizo una pregunta al hueso, sobre el reciente casamiento de Martín Redrado con Lulú Sanguinetti: "¿Qué sentiste al ver su casamiento? Ese tremendo casamiento".

Y la actriz fue a fondo con su sugerente respuesta: "Nada, nada. Yo me río. Yo sé toda la historia... Su mejor amigo, que estuvo el día que Martín firmó el último acurdo (conmigo), me dijo 'él está reenamorado de vos, por todo lo que firmó'. De hecho, creo que ese mejor amigo no estuvo en su casamiento".

"Pero no quiero opinar de su casamiento", concluyó Salazar, sin filtros contra Martín Redrado.