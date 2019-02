La pregunta a Federica Pais sobre su hijo que la descolocó y la hizo romper en llanto en Intrusos

El dolor de Federica Pais (50) tras la detención de su hijo, Dante Casermeiro (19), imputado por el cargo de “robo calificado agravado por el uso de armas de utilería”, es inocultable. El martes por la mañana, la conductora de Te Quiero hizo un fuerte descargo en su programa de AM 750, y por la tarde volvió a hacer catarsis en Intrusos: “Estoy muy triste, enojada y muy confundida”.

"¿Cómo es el Dante que no te avergüenza, sino el que te hace sentir una madre orgullosa?, le preguntó Damián Rojo a Federica Pais. G-plus

Luego, Federica se refirió a las repercusiones de sus declaraciones: “Lo único que yo pedía era prudencia por algunas cosas que decían y no eran correctas. No ampararlo ni justificarlo, y si hizo algo claramente deberá pagar y yo voy a ser la primera que pida que pague lo que hizo. Es lo que estoy tratando de que se entienda y creo que lo estoy comunicando mal. De ninguna manera justifico a alguien que robe”. Y agregó: “Yo pido perdón a quien haya podido perjudicar, en caso de que lo haya hecho, y pido perdón por la actitud que tuvo al salir de la fiscalía. Cuando yo vi eso me quería morir”.

Al final, Damián Rojo le hizo una pregunta que la descolocó y la hizo romper en llanto: “¿Cómo es el Dante que no te avergüenza, sino el que te hace sentir una madre orgullosa?”. Tras una pausa eterna en la que suspiró, la periodista expresó: “Tiene… Disculpen, chicos, es muy difícil. Yo corto ahora porque si no van a decir barbaridades por todos lados”. Entonces, Federica Pais aclaró por qué decidió abrir su corazón ante Jorge Rial y se despidio sollozando: “Yo por nobleza, por actitudes que quizá Jorge no se acuerda en algún otro momento difícil para mí, pero que yo sí me acuerdo, decidí hablar acá. Básicamente, en agradecimiento por haberme ayudado”.