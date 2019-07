Morena Rial confirmó su separación de Facundo Ambrosioni, a tan solo tres meses del nacimiento de su hijo, Francesco Benicio. “¿Estás separada o peleada con Facundo?”, le preguntó un seguidor a través de las historias de Instagram y la respuesta fue contundente: "Separadísima", escribió junto a un emoji de mano saludando y otra mandando un besito.

“¿Es verdad o mentira que se separaron con Facu”, volvió a consultar otra persona, incrédula. “¡Verdad!”, insistió More. “En unos días vuelven”, comentó un tercero. Pero More fue por más: “No, olvidate”, remató, repitiendo los emojis. Un seguidor quiso darle ánimos. “Tranqui… acá no pasó nada… Un hombre no es el final… Además, ¡estás divina, More! ¡Sos una genia!”, le escribió. “¡Jajaja, obvio! ¡Tranquila! Nadie muere de amor”, contestó.

Horas antes del anuncio de la hija de Jorge Rial, Ambrosioni hizo un singular posteo en su cuenta personal de Instagram. El joven publicó una foto sexy arrojado en un camastro luciendo un short. “Volvé, volveeé por favor”, escribió el ex de Morena junto al emoji del sol y unas manos rogando.

Tras los numerosos mensajes de sus seguidores haciendo referencia a la separación de la mediática, Ambrosioni decidió cerrar cortar por lo sano y cerrar los comentarios de la postal.