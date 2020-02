Pollo Álvarez compartió las fuertes emociones vividas en la marcha por Fernando: "Lo que sentí fue bravo"

A un mes del crimen de Fernando Báez Sosa, su familia, amigos y distintas organizaciones sociales convocaron a una multitudinaria marcha para pedir Justicia por el joven que fue asesinado a golpes a manos de diez rugbiers en Villa Gesell.

El Pollo Álvarez fue uno de los miles de asistentes a la marcha y contó cómo vivió esa experiencia en Nosotros a la Mañana luego de ver un informe sobre el tema: “Fuerte, emocionante por donde lo miren, doloroso. Imagino que a todos les debe haber pasado. Fue una marcha multitudinaria. Ahora les voy a contar algunas sensaciones que me dejó la marcha. La marcha, definitivamente, no era solo por Fernando porque la cantidad de casos que hay y no conocemos no tiene nombre. Era imposible caminar sin un pedido de ayuda”.

Más sobre este tema La madre de Fernando Báez Sosa se descompensó en una multitudinaria marcha: "Nos arruinaron la vida"

Movilizado por lo ocurrido frente al Congreso el día anterior, explicó: “Ayer pasaron un montón de cosas. Eran muchas sensaciones. ¿Vieron cuando van a un lugar y hay algo energético que es difícil de explicar? Había una energía particular, donde se mezclaban el amor del acompañamiento y la bronca”.

"¿Vieron cuando van a un lugar y hay algo energético que es difícil de explicar? Había una energía particular, donde se mezclaban el amor del acompañamiento y la bronca" G-plus

Y analizó: “Es que pensemoslo así: una familia está sufriendo y si vos decidís ir a un lugar como la marcha, que tal vez está alejado de tu casa, es porque de verdad querés acompañarlos. Entonces, esa cantidad de personas que había acompañando a esa familia están por amor. Imagino que el amor llega y que de eso se trata porque nada le va a devolver la vida a Fernando.

“Si te acompañan desde el amor, imagino que algo de luz podés encontrar. No lo sé pero lo que les puedo contar es lo que yo sentí ahí, que fue bravo. Hay un montón de padres, que a mí se me acercaron, que pedían Justicia por sus hijos cuyos casos no estuvieron en la tele. Miles y miles de casos impunes”, cerró el conductor.