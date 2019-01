Polémicas declaraciones de Carlos Perciavalle sobre la salud de Gasalla: la reacción de Antonio

Un móvil desde Punta del Este para Todas las tardes con Fernando Burlando como protagonista derivó en una polémica y alarmante declaración de Carlos Perciavalle (77) sobre la salud de Antonio Gasalla (77). Visitante ilustre en la casa del abogado, el artista apareció en cámara y se sumo como entrevistado para desconcierto de los panelistas del programa que conduce Maju Lozano.

En ese contexto y sin pensar en semejante respuesta, el panelista Lio Pecoraro le preguntó al uruguayo: “¿Cómo estás con Antonio? En algún momento fueron amigos, después se separaron. ¿Ahora están unidos? ¿Hay posibilidad de que trabajen juntos con Antonio, ya que se quedó sin laburo este año?”. Entonces, Perciavalle sorprendió: “No, porque Antonio no está muy bien físicamente...”.

“Que Carlos Perciavalle diga lo que quiera”. G-plus

En ese instante, Pecoraro indagó: “¿Qué le pasa?”. Y Carlos replicó: “No está muy bien… Yo no lo puedo decir porque no soy médico… Además, hizo tanta plata con Más respeto que soy tu madre que no necesita trabajar. (...) Tiene la maldita enfermedad de las seis letras...”.

Consternado, Lio acotó: “Perdón, Carlos, nosotros supimos que Gasalla tuvo cáncer de piel...”, en referencia a la enfermedad que Antonio confesó en 2013 que padecía. A lo que Perciavalle aclaró: “Pero no es (cáncer) de piel. Tiene en los tobillos y las rodillas, en las articulaciones”.

Más sobre este tema El hermano de Gasalla: "Antonio tiene un carcinoma de piel, ya lo operaron, se está recuperando"

Atónita, Maju Lozano preguntó: “¿Pero tiene que ver con los huesos, Carlitos?”. Ahí, el artista reveló: “Sí, más o menos. Pero hoy el cáncer no es curable, pero es tratable. Además, a Antonio ya le ha ido muy bien, ha tenido una vida divina para lo feo que es. Está de oro, ha trabajado muchísimo. Se peleó con Adrián Suar porque quería el lugar de Jorge Lanata en eltrece”.

Al final, Carlos Perciavalle concluyó con crudeza: “Será el karma que le toca en la vida. Tiene que reírse un poco más, disfrutar más. Lo digo en serio. Antonio es una persona buenísima, pero tiene que reírse un poco más”.

Shockeados por la presunta convalecencia de Antonio Gasalla, desde la producción se comunicaron con el capocómico, quien se limitó a decir: “Que Carlos Perciavalle diga lo que quiera”.

En agosto de 2013, Carlos Gasalla, el hermano de Antonio, le contó a Ciudad que al actor le habían detectado un carcinoma de piel: "No es nada de vida o muerte. Está haciendo un tratamiento. Se lo diagnosticaron hace poco, el mes pasado. Tenía algo que le molestaba y cuando fue al médico le dijeron que lo tenían que operar porque era un carcinoma. Ya lo operaron. Se está recuperando".