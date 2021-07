Polémica frase de Yanina Latorre tras quedar varada en Miami: "El problema no son los que vuelven de viaje, son los lugares humildes, donde toman mate"

A principios de junio, Yanina Latorre viajó con su familia a Miami para vacunarse contra el covid. Lo que no imaginó la panelista de LAM fue que los vuelos de regreso a la Argentina se restringirían y su retorno se demoraría.

Instalada en Estados Unidos hace más de un mes, Yanina lanzó fuertes tweets en repudio de la medida que tomó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y cuestionó la celebración masiva que tuvo lugar el sábado pasado en el Obelisco, por el campeonato de la Selección Argentina en la Copa América.

Con su descargo replicándose en la TV, Latorre se hizo eco de las críticas que recibió en A la tarde, el nuevo programa que conduce Karina Mazzocco, en el que debatieron la reacción de Yanina tras quedar varada en el exterior, y disparó sin filtro contra Florencia de la Ve, quien apoyó la decisión del Presidente para intentar frenar el coronavirus y el ingreso de nuevas cepas al país.

"A Diego lo fueron a controlar. Nosotros cumplimos. El problema no somos los que volvemos de viaje, que tenemos la cultura suficiente como para entender que tenemos que quedarnos en casa siete días". G-plus

"Flor era amiga, pero es una traición boba. Cuando no tengas nada que decir, no digas nada, Flor. Hablar de un descargo, de una mina que está haciendo un descargo con contenido como yo, y opinar de luz, del pijama…", comenzó diciendo la “angelita” en un móvil con LAM, luego de que De la Ve cuestionara la imagen de la panelista en las historias que subió a Instagram, pidiendo volver al país.

Siguiendo la vehemente respuesta de Yanina, Ángel de Brito apuntó: "Lo que pasa es que le tocaste al presidente. Ella está muy pro Alberto".

"El problema son los piquetes, las manifestaciones y los lugares más humildes, en donde la gente toma mate, lo comparte, no usan barbijo". G-plus

Dicho comentario le sirvió a Yanina para contar el control que recibió su marido, Diego Latorre, al volver de Miami, el cual lo concluyó con una frase sobre la clase humilde que generó polémica.

"Yo estoy disfrutando, la estoy pasando bomba, pero tengo este carácter. Estamos en un país que no dejan volver a sus ciudadanos a su casa y dejan que en el Obelisco se junten no sé cuántas personas sin distancia social. Y se puede frenar ese festejo. Porque de la misma manera que le mandaron cuatro gendarmes a mi marido, como a todos los que volvieron de afuera, cuatro ñoquis, que los mandan a boludear en un auto, para ver si Diego estaba en la casa, manden a esos cuatro gendarmes y paren la manifestación, porque no termina más el covid", expresó la panelista en su acalorado discurso.

Más sobre este tema Yanina Latorre y una definición letal de Karina Mazzocco: "Es la reina de la desinformación, toda la vida trabajó de linda"

Luego, subrayó su firme postura y sus palabras no eludieron la polémica: "A Diego lo fueron a controlar dos veces. Nosotros cumplimos eso. Aparte te denuncian enseguida. El problema no somos los que volvemos de viaje, que tenemos la cultura suficiente como para entender que tenemos que quedarnos en casa siete días. El problema son los piquetes, las manifestaciones y los lugares más humildes, en donde la gente toma mate, lo comparte, no usan barbijo".