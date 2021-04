Polémica definición de Matías Morla sobre la relación de Dalma y Gianinna Maradona con sus hermanos: "Están laceradas por el odio de clases"

El perfil bajo que Matías Morla había adoptado tras la muerte de Diego Maradona, el 25 de noviembre, quedó atrás y al romper el silencio apuntó fuerte contra Dalma y Gianinna Maradona, las hijas de Claudia Villafañe. En una entrevista mano a mano con Jorge Rial, que se verá completa en el primer programa de TV Nostra, el abogado fue fulminante.

En cuanto a si se hacía un mea culpa por la forma en que falleció Diego, el letrado afirmó: “Lo único que me queda a mí es pensar que tendría que haber hecho más fuerza para cumplir el último deseo de Diego, que era ver a todos los hijos juntos”. Y luego, fue fulminante con las hermanas: “Acá Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase. Ellas no se sentarían nunca en una mesa con Jana o con Junior, y si lo hacen es por este tema. No lo hicieron nunca antes”, se lo pudo escuchar decir en el adelanto que Intrusos presentó de la entrevista con Rial.

“Mientras en Europa me piden la marca Maradona y yo les digo que no, hacen una marcha en la (Plaza de Mayo). Convocan a la plaza a la gente que le cerraron la puerta (del velatorio en la Casa Rosada) a las 4 de la tarde y no dejaron ver a Maradona, pero ahora los usan para que vayan a la plaza, y la gente se avivó, no fue nadie”, fustigó Morla.

Indignado, Matías Morla arremetió otra vez contra la familia de Diego Maradona: “Cuando Maradona se sentía mal yo me daba cuenta. A Maradona lo abandonaron. Eso está claro, se murió solo”.