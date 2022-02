Polémica defensa de Diego Reinhold al lenguaje inclusivo: “Le pondría una bomba a la Real Academia Española”

Luego de que el humorista Diego Reinhold apuntara muy fuerte contra Jorge Rial, dio su opinión sobre la importancia de que el lenguaje represente a todas las personas y sorprendió al defender su postura mediante un fuerte exabrupto.

"Si hay hermafroditismo, hay una escala de grises, te toca por ahí y no caes de un lugar o del otro. No hay errores de la naturaleza, es perfecta, aún con sus errores. El género es una construcción totalmente cultural y machista, y propia de un sistema libertario, de los Milei de para atrás, esto tiene que ver con el machismo ancestral y ese es el capitalismo, la idea de lo individual", opinó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live destacando la importancia de romper con los binarismos mujer / varón.

En esta misma línea, destacó la importancia de instalar el lenguaje inclusivo para potenciar la virtud de esta escala de grises y lanzó una fuertísima frase contra una Institución que llamó la atención.

QUÉ DIJO DIEGO REINHOLD SOBRE EL LENGUAJE INCLUSIVO

"Respecto al lenguaje, si pudiera ponerle una bomba a la Real Academia Española se la pondría porque no tenemos que tenerla. El lenguaje es mío, yo hablo como habla Reinhold y el lenguaje es una expresión, que a mí me digan cómo tengo que hablar o escribir, es como que me digan cómo tengo que pintar, cómo tengo que actuar, comer, cómo tengo que vestir, el lenguaje es mi expresión de quién soy en definitiva desde mi esencia", sentenció, tajante.

Y se despidió argumentando su punto de vista, remarcando que a la gente la "domesticaron".

"Yo cultivo mi propio lenguaje y yo soy mi lenguaje, Moria habla como habla Moria y yo si quiero invento mi propio lenguaje. De hecho, las lenguas son vivas, de hecho no hay Real Academia en el inglés pero si la hay en el español y lo peor de todo, y es por esto digo que yo les pondría una bomba, es porque Real Academia no es Real porque es de verdad, es Real porque es del Rey, o sea que a mí el Rey de España me dice cómo tengo que hablar y cómo tengo que escribir, que se vaya a la put... madre que lo parió, quién es para decirme a mí cómo tengo que hablar... Pero la gente nunca se lo planteó”, cerró, contundente.