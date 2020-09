Polémica por el baby shower de Sofía Zámolo en plena cuarentena: ¿se juntó con amigas y mintió en redes?

El último fin de semana, Sofía Zámolo generó fuertes críticas en las redes sociales al publicar imágenes del baby shower que le organizaron sus amigas antes de la llegada de su primera hija.

En el posteo que publicó Sofía, que transita el último mes de embarazo, se veía una mesa dulce y a ella posando junto a tres mujeres. Las críticas debido a la reunión en plena pandemia no se hicieron esperar: “¿Baby Shower en cuarentena? Irresponsabilidad total (...) ¿Y los tapabocas? (…) No sé si da para postear la foto. No se puede festejar, ¿qué parte la gente no entiende?”, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.

En ella, Sofía expresaba que el festejo sorpresa había sido por zoom: “Me sorprendieron con este baby shower increíble amigas con las que crecí y me críe, son como mi familia ya. Cada una me escribió una carta, obvio que me lloré todo. Hicimos zoom y recibí mucho amor para mí y mi bebita. Gracias a todas por estar en mi vida”. Horas después, la modelo decidió eliminar el posteo.

Sin embargo, en Los Ángeles de la Mañana compartieron las fotos y Karina Iavícoli explicó: “Fue ayer o el sábado, no queda claro porque acaba de borrar la única foto de su Instagram donde se mostraba sola. La gente nos mandó dos fotos por el enojo que tenían. Esto es en el Talar de Tigre. Ella puso que las amigas supuestamente le hicieron por zoom el baby shower, pero yo estoy viendo gente una al lado de la otra”.

Entonces, Ángel de Brito comentó: “Ahí son 4 personas más una que saca la foto”. Y Andrea Taboada detalló quiénes posaban en la imagen: “Luz Ríos, Andrea Zámolo, Sofía y Loly Godoy, amiga y madrina de bodas”.

Por su parte, Sofía habló con Mariana Brey en medio de la controversia y aclaró: “No había ningún niño, no había nadie ese día. Fue el sábado, hubo dos amigas que me sorprendieron, nada más. Están mezclando todo. Ambas amigas se hisoparon dos veces antes de ir, no vemos gente porque mi mamá tiene cáncer así que por favor tengan cuidado con la información que están dando. Estamos pasando un momento muy delicado”.