El Polaco y La China presentan una nueva cumbia: Ya no quiero verte

“El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo, Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final", cuenta El Polaco.

"Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que La China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda”, agrega,

“La China es super humilde, talentosa y al toque conectamos” G-plus

Ya no quiero verte fue grabada en julio, en los estudios Leslie Records, con arreglos de sonido tropical característico del Polaco en sus inicios, sumado a unos tintes orientales, haciendo referencia a su compañera de canción.

La colaboración de La China con el Polaco cuenta además con un video donde se los puede ver bailando y disfrutando al ritmo de la cumbia en un picaresco rodaje que finaliza con el fragmento de la canción.

“Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, Baby Ya no quiero verte”, y un gesto muy particular como broche final.