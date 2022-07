Pocho Lavezzi se separó de Natalia Borges por un explosivo motivo: "Ella ya no lo aguanta más"

Ezequiel "Pocho" Lavezzi, expareja de Yanina Screpante, se separó de Natalia Borges.

En A la Barbarossa revelaron por qué el futbolista y la modelo tomaron caminos separados, a casi tres años de haberse puesto de novios.

Lío Pecoraro, panelista de programa, reveló el picante motivo por el cual la relación llegó a su fin.

POR QUÉ POCHO LAVEZZI Y NATALIA BORGES SE SEPARARON

"Se acuerdan de Pablo Cosentino, ex marido de Daniela Urzi, el Pocho era muy amigo de Pablo. Una vez, él vio unos mensajes que Natalia le mostró, donde decía que se la quería levantar cuando aún estaban juntos...".

"¿Quieren saber qué hizo? Lo invitó a tomar un café y ahí lo surtió a piñas, furioso por lo que había pasado. Esta historia, Pablo Cosentino no quería que salga a la luz, pero efectivamente pasó", afirmó Lío.

"Ella ya no lo aguanta más, no tolera sus infidelidades". G-plus

Y se despidió subrayando que ella, cansada de las actitudes del exfutbolista, habría tomado la decisión de separarse.

"Ella ya no lo aguanta más, no tolera sus infidelidades. Te digo más, tengo tres chats que no los voy a mostrar porque estaría mandando al frente a las mujeres que el Pocho les escribió", sentenció.

¡Fuerte!