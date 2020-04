El Pocho Lavezzi y la modelo Natalia Borges confirmaron su romance, tras una versión de "icardiada"

Desde hace una semana circulan rumores sobre el romance entre el futbolista Ezequiel Pocho Lavezzi y la modelo brasilera Natalia Borges, en medio de acusaciones de su expareja Yanina Screpante acerca de que él le había "icardiado" la pareja a un amigo, en alusión a que le había "robado" la novia. A través de Instagram, primero él y luego ella confirmaron el romance.

Primero fue el futbolista quien compartió desde las stories una imagen en la playa, junto a la modelo desde Saint Barth, la exclusiva isla cariñena, desde donde eligieron compartir la noticia de su amor. Ella, por su parte, no se quedó atrás y republicó la foto de su pareja pareja agregándole la palabra "hot", es decir "caliente" o "sexy".

"La re conozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos. No me extraña que el Pocho haga esto", dijo la exnovia de Lavezzi, sobre la supuesta "icardeada" del futbolista. G-plus

Hace una semana, el periodista Lío Pecoraro había compartido fotografías de Pocho y su novia, antes de confirmar su relación, en las que aparecían usando el mismo sombrero y en el mismo destino. El rumor se hizo más y más fuerte, al punto de que Yanina Screpante, la ex del Pocho, salió a hablar del tema y aseguró que le había "icardeado" la novia a un amigo. "La re conozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos. (...) No me extraña que el Pocho haga esto, si estuvo con la novia de Nacho Viale (en referencia a Lucía Pedraza), que se la pasaban comiendo juntos, eran súper amigos. (...) En fin, que haga lo que quiera, problema de él. Le vendrá el karma", dijo.

Por otra parte, él se encargó de dar su versión de los hechos y, sin confirmar el romance, le respondió a uno de sus seguidores en Instagram sobre los dichos de su ex. "No amigo, pero dejá que hablen. Ni los amigos, ni la vida me eligen los demás. De mis amigos sigo siendo amigo", escribió.

¡Que viva el amor! Mirá la primera foto de Pocho Lavezzi y Natalia Borges.