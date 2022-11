Pitty la numeróloga descubrió que le robaron y expuso a la culpable: “¿Vos tenés idea de cuánto te llevaste?"

Pitty la numeróloga sorprendió este martes a sus seguidores de las redes sociales cuando compartió un video en el que se la ve exponiendo a una empleada que confesó en cámara que le robó dinero.

Atenta a sus finanzas, la numeróloga de los famosos descubrió que la mujer se quedaba con dinero de un emprendimiento que había iniciado en sus redes sociales, por lo que ´hacerle una cámara oculta mientras charlaba con ella.

"¿Por qué me robaste?", se escucha a Pitty decirle a la mujer. "En realidad porque lo necesitaba. No por otra cosa. Si hubiera ido a hablar con vos de frente hubiera sido diferente. Pero ya me había mandado eso. Fue un enrosque y ahora por eso vine", confiesa la mujer.

PITTY LA NUMERÓLOGA ESCRACHÓ A UNA EMPLEADA QUE CONFESÓ HABERLE ROBADO DINERO

La empleada confesó además que se sintió extrañada por la renuncia de una compañera, y Pitty le señaló que “son gente honesta que viene a laburar por su sueldo. Que tienen hijos como vos y como yo”. “Yo también tengo hijos, tengo papás enfermos, tengo mucha gente que me hago cargo. No es el camino", agregó.

“Yo no te voy a dar clases de vida, pero te voy a decir que perdiste una gran oportunidad en tu vida, y que esto no se hace”, le dijo la numeróloga. "Vos devolveme el dinero que me robaste en nombre mío, de Pitty la numeróloga. Devolveme el dinero, que vos te tomaste el trabajo frente a la confianza que te di yo para que manejes las redes y la gente compre a Pitty”, se la escucha decir a la mediática.

“Dame ese dinero. ¿Vos te das idea de la plata que robaste? ¿No contaste?", agregó Pitty, que le explicó que involucró a su sobrina en el delito. “Basta de esta gente de mierda, chorra", escribió la numeróloga sobre el video que compartió en sus stories junto a una foto de la implicada con sus datos personales.