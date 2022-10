Pilar Smith habló piante sobre su vínculo con Wanda Nara: "Se agrandó, no es la misma que conocí"

Pilar Smith habló picante de su vínculo con Wanda Nara en diálogo con Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) y contó por qué fueron perdiendo contacto con el paso del tiempo.

“Yo la conozco mucho a Wanda, fui a los dos casamientos, al de Maxi y al de Mauro, tenía re buena onda con ella cuando empezó que yo era productora en Canal 9”, contó la periodista.

“Le hice una nota hace un año, pero es como que ella está en otro nivel”, comentó y luego de que Pampito le preguntara si la empresaria ‘se agrandó’, Pilar respondió sincera: “Y un poquito sí, no es la misma que conocí”.

"Le he mandado millones de WhatsApp y no me ha contestado uno". G-plus

“Es como que está creciendo ella”, dijo Carmen Barbieri en el programa de Ciudad Magazine y Smith agregó filosa: “Está bien, pero la gente que te ayudó desde un comienzo…”.

“Igual cada vez que me ve me dice ‘amiga, amiga’. Pero le he mandado millones de WhatsApp y no me ha contestado uno”, reveló en pleno móvil la periodista sobre su relación con Wanda.

Más sobre este tema Picante posteo de Wanda Nara tras la fugaz visita de Mauro Icardi a la Argentina: se sacó su anillo de casada

EL ANÁLISIS DE PILAR SMITH SOBRE LA ACTITUD DE ICARDI TRAS LA SEPARACIÓN DE WANDA

Pilar Smith analizó la actitud de Mauro Icardi después de que Wanda Nara confirmara que se separaron. “Wanda ya tiene todo terminado con Mauro pero él tiene el ego herido”, dijo en Mañanísima.

Así, la periodista explicó: “Por eso viene y quiere recuperarla, obviamente, también por la familia, las hijas, yo creo que él la necesita; ella le ha manejado muy bien la carrera, además es una madraza, la debe extrañar”.