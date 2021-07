Pico Mónaco confirmó que esperan a su primer hijo junto a Diana Arnopoulos: "Se me explota el corazón de amor, bebé en camino"

A pocas horas de que Ángel de Brito revelara en Los Ángeles de la Mañana que Pico Mónaco y Diana Arnopoulos esperan a su primer hijo, el extenista y su pareja decidieron ponerle punto final al misterio y compartir con sus seguidores esta feliz noticia.

“Se me explota el corazón de amor. Bebé en camino. Te amo @diana_arnopoulos”, fue el mensaje con el que Pico confirmó a través de su cuenta personal de Instagram que espera a su primer hijo con Diana. Además, acompañó sus palabras con varias fotos de los futuros mamá y papá mostrando imágenes de su ecografía.

Por su parte, Arnopoulos también plasmó en su muro otras postales en la que posa con su incipiente pancita y Mónaco le da besitos a su vientre: “Our little angel is on its way” (“Nuestro pequeño angelito está en camino”), expresó, contenta.

Pico Mónaco en Instagram: “Se me explota el corazón de amor. Bebé en camino. Te amo @diana_arnopoulos". G-plus

Horas antes, De Brito había anunciado al aire: “Quienes están embarazados, pasaron los tres meses así que lo podemos contar. Ayer le escribí a él y no me contestó. Siempre me contesta, por eso sospecho altamente; ya se lo contaron al hermano de él y a cuatro personas más. Van a ser papás Pico Mónaco y su mujer, Diana, así que felicitaciones desde acá, ahí apareció en las redes su pancita”.

Más sobre este tema Pico Mónaco y Diana Arnopoulos esperan su primer hijo: "Van a ser papás, ella ya pasó los tres meses de embarazo"

Pico Mónaco se casó con la modelo franco-griega en el estado de Florida, Estados Unidos, en junio del 2020. Los entonces novios vivieron un romance fugaz de poco más de un año y luego sorprendieron a todos con la boda secreta.

¡Felicidades!