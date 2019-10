Pícaros comentarios de Zaira Nara tras las últimas declaraciones de Pico Mónaco sobre Pampita: "¡Qué amor!"

A principio de año, el noviazgo de Pampita y Pico Mónaco llegó a su final. Desde entonces, el extenista bajó el perfil mediático y mantuvo en reserva las cuestiones vinculadas al corazón.

Sin embargo, esta semana Mónaco fue consultado por el nuevo presente amoroso de Carolina con Roberto García Moritán y contestó, en Implacables: "Sé que está en pareja y estoy feliz de verla contenta".

Analizando la agenda del espectáculo en Morfi, todos a la mesa, Zaira Nara opinó con suma picardía de las últimas declaraciones de Pico sobre Pampita. Vale recordar que Nara fue pareja de Mónaco, de 2011 a 2014.

"¡Es más bueno! ¿Él dijo eso? ¡Qué amor! ¿Qué más dijo? La noticia no la vi", dijo Zaira, con simpatía. G-plus

El encargado de introducir a Zaira en la noticia fue su coequiper, Chino Leunis: "Pico Mónaco habló de su ex, Carolina. Y dijo 'la veo feliz y me alegro'". Y la conductora acotó, con ironía: "¡Es más bueno! ¿Él dijo eso? ¡Qué amor! ¿Qué más dijo? La noticia no la vi".

Con la nota en desarrollo, el conductor señaló: "Cuando dice 'me alegro porque la veo feliz', ¿significa ironía o que lo superó?’". Y Nara respondió: "Significa que el periodista te pregunta '¿qué opinás de que Carolina está en pareja?’. ¿Y qué vas a responder? Si no hacés comentario es que quedás dolido".

"Yo creo que es muy lindo ver a tu ex, cuando tuviste un vinculo con los hijos, como era el caso de Pico con los hijos de Pampita, que están felices". G-plus

Sumando una cuota de cizaña, la repostera Chantal Abad aportó información que le habría dicho, en algún momento, un allegado de Pico: "Habría que ver si le preguntan por otras ex, si tiene la misma opinión. Yo tengo información. Una persona menciona que él no estaría tan feliz, como está de la actual realidad de su última ex, con alguna otra ex, con la que dijo 'con ella me debería haber casado'". Automáticamente, Zaira expresó con humor: "¡Luisana Lopilato! Sánqueme del plano. Él tiene un historial interesante. ¿Ustedes quieren que el bebé nazca a los seis meses o a los nueve?".

Cerrando el debate, Nara agregó con más seriedad: "Yo creo que es muy lindo ver a tu ex, cuando tuviste un vinculo con los hijos, como era el caso de él con los hijos de Pampita, que están felices. Eso es lindo".