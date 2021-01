El pícaro video de China Suárez, a los besos con Benjamín Vicuña: "¿Creyeron que era una cena romántica?"

A cinco meses del nacimiento de Amancio, China Suárez y Benjamín Vicuña dejaron atrás por completo los rumores de crisis y disfrutan a pleno de su amor y de la numerosa familia ensamblada que conformaron.

Activa en las redes sociales y con un guiño de humor, la actriz compartió un video, a los besos con el actor en un restaurante. Acto seguido aclaró que la velada no era de a dos: "¿Creyeron que era una cena romántica? No, no", escribió China Suárez, en la historia siguiente, en la que mostró a su bebé, durmiendo en su cochecito.

De la salida gastronómica también fue parte Magnolia, quien compartió el plan con sus papás, su hermanito y unos amigos de la pareja.