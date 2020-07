El pícaro saludo de Juana Viale a Andy Kusnetzoff tras su covid positivo: "Recuperate pronto así competimos"

El martes por la mañana Andy Kusnetzoff anunció desde el aire de Perros de la Calle que estaba enfermo de coronavirus. "A la misión solidaria que hicimos el sábado llegué baquteado, ya tenía tos. Eso fue el sábado a la noche. El domingo también seguí con bastante tos, nunca tuve fiebre. Por precaución el lunes me fui a hacer ver, fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado, me dieron el resultado hace un rato y di positivo de Covid. Lo veo positivo en el punto en que voy a poder donar plasma", contó Andy.

Por eso, este fin de semana el conductor se quedó en su casa cumpliendo con el riguroso aislamiento y PH no se emitió en Telefe. Así fue que en Juana Viale aprovechó el inicio de La noche de Mirtha para explotar la rivalidad televisiva con Kusnetzoff: “Le quiero mandar un beso muy grande a Andy K por su pronta mejora. Así vuelve a hacer sus programas y competimos, bebé”.

Picardía al márgen, Juana Viale se puso seria y con su carismática sonrisa enfatizó su afecto: “Te mando un beso grande, Andy, que te recuperes pronto. Y un beso a toda tu familia que te debe estar acompañando en este momento”.