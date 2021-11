Pícaro reproche de Guillermina Valdés a Marcelo Tinelli por sus ex: "No pertenezco a la gestión que llevó a Broadway, yo no fui"

Mientras Guillermina Valdés le daba su devolución a Lizardo Ponce por su perfomance en La Academia, aprovechó el momento para hacerle un pase de factura a Marcelo Tinelli, a quien le reclamó con humor no haberla llevado a Broadway.

“Yo lo que decía es que da el physique du role de Aladdín, es un montón eso. Yo no fui a Broadway porque no pertenezco a esa gestión, no la vi en Broadway”, dijo picante la jurado de ShowMatch.

Entonces el conductor le preguntó a su pareja a qué se refería con sus palabras y se hizo el desentendido: “¿Cómo, no pertenece a la gestión de Broadway? No llego a entender”.

“No pertenezco a la gestión que llevó a Broadway, ya sabes. Yo no fui a Broadway, no la vi. Tuya, tuya, dale”, sentenció Valdés contundente mientras miraba fijamente a Tinelli en el certamen.

MARCELO TINELLI Y SU PROMESA A GUILLERMINA VALDÉS TRAS VER LA CANCIÓN QUE MORITÁN LE DEDICÓ A PAMPITA

Marcelo Tinelli le prometió a Guillermina Valdés que le hará una canción, así como la que Roberto García Moritán le dedicó a Pampita.

“Un día le dije a Guille que le voy a hacer una canción y ahí voy a contar todas las cosas que hice por ella. Todas las cosas que hacía antes de cambiar”, dijo el condutor en La Academia.