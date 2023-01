El pícaro piropo de Ariel a Marcos cuando Santiago del Moro le preguntó si le gusta alguien: "Todo lo que se pone es hermoso"

Luego de instalarse en la casa de Gran Hermano 2022 y conocer a fondo a sus compañeros, Ariel sorprendió al hablar de Marcos, a quien nombró luego de que Santiago del Moro indagara sobre sus sentimientos dentro de la casa.

"¿Estás enamorado de alguien en la casa?", fue la pregunta al hueso que hizo el conductor del reality de Telefe a uno de los últimos concursantes en sumarse al juego junto con Camila, quienes habían ingresado en la etapa del repechaje.

“No, no... Santiago, de Marquitos como no podés... No solo es un amor él sino todo lo que se pone es hermoso”, fue la respuesta de Ariel que dio que hablar entre el grupo y que no pasó desapercibido para Del Moro.

Más sobre este tema Que vuelvan los lentos: Marcos y Ariel dieron cátedra en la fiesta de Gran Hermano

Y cerró, pícaro y entre risas: “Hoy estaba cada vez más prolijo mientras que sostenía los discos (en la prueba semanal). Es estilizado en todo lo que hace. La mejor. Siempre lo estoy jodiendo, pero nos divertimos".

Más sobre este tema Alfa firmó la paz con Ariel en Gran Hermano 2022 y se fundieron en un abrazo: "Vi una faceta diferente"

ROMINA Y MARCOS SON LOS NUEVOS LÍDERES DE GRAN HERMANO

A pocas horas de que se viva una nueva gala de nominación en Gran Hermano 2022, Marcos y Romina se convirtieron en los nuevos líderes de la semana y no podrán ser votados por sus compañeros para quedar en placa. Además, los participantes tendrán la posibilidad de salvar a uno de los que queden nominados.

Después de un arduo desafío que consistió en hacer dupla con otro hermanito con el objetivo de hacer equilibrio y recurrir a la fuerza y concentración para sostener varios discos con una sola mano, Romina y Marcos, por un lado; y Alfa y Nacho, por el otro; dejaron el cuerpo con el objetivo de ganarse más días dentro del reality de Telefe.

Sin embargo, fue la exdiputada y el salteño –que ya había ganado la semana anterior y optó por salvar a Agustín- quienes se quedaron con la victoria y ahora deberán pensar cuidadosamente a cuál de los que se ganen la mayor cantidad de votos del grupo querrán darle la posibilidad de que siga en juego.