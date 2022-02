Pícaro mensaje de Laurita Fernández a cámara: "Yo no te voy a encarar nunca, avanzá"

Separada de Nicolás Cabré, Laurita Fernández habló de su soltería y aseguró que no es una mujer de armas tomar cuando le interesa una persona.

"Yo no sé encarar si me gusta alguien. Nunca lo hice. Tengo un montón de amigas que, si le copa alguien, lo hacen abiertamente. Pero a mí me da cosa. Yo hasta no estar segura, no", dijo la artista en nota con Intrusos.

En ese marco, Laurita agregó: "Y si la otra persona no avanza, me puedo estar muriendo de amor que no voy a avanzar nunca".

Mirando a cámara con picardía, Fernández acotó: "Ya aparecerá, y si aparece, que encare, porque yo no te voy a encarar nunca".

LAURITA FERNÁNDEZ HABLÓ DE LA PELÍCULA QUE PROTAGONIZARÁ CON BENJAMÍN VICUÑA

La alegría de Laurita Fernández por protagonizar una película junto a Benjamín Vicuña es evidente, y ella lo manifiesta orgullosa.

"Trabajar con alguien con tanta experiencia es buenísimo. Para mí es un actor increíble", halagó la conductora de Bienvenidos a bordo al galán que está en pareja con Eli Sulichin, íntima amiga de Pampita.

"Siempre se aprende y está bárbaro eso. Está bueno, estoy contenta", completó en una nota con Intrusos en referencia a SOS, soy papá, la comedia de Marcos Carnevale que contará con producción chilena.