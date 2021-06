El pícaro consejo de Susana Roccasalvo a Laurita Fernández sobre su vida amorosa: "Tendría que darle una oportunidad a Cachete Sierra"

Desde que anunció su separación de Nicolás Cabré, Laurita Fernández fue objeto de rumores sobre un supuesto romance con Agustín “Cachete” Sierra, quien le declaró en varias oportunidades su admiración durante su paso por Cantando 2020. En Implacables, Susana Roccasalvo le aconsejó a la bailarina que le dé rienda suelta al amor con el actor, y se lamentó de haber nacido en una época en la que la libertad de elegir una pareja “estaba mal vista”.

En una nota que la conductora de El club de las divorciadas le dio al ciclo de El Nueve, la panelista le preguntó a Laurita qué opinión le merecía Agustín Sierra como un posible galán. “No voy a opinar porque si no, después van a decir cosas que no son. La verdad es que él siempre fue un gran compañero, nos divertíamos mucho y le deseo lo mejor en esta nueva temporada; pero no voy a opinar como hombre ni de él ni de nadie porque después se vuelve una bola de nieve”, cerró la Fernández.

“Yo creo que habría que darle una oportunidad a Cachete Sierra. Unos besos aunque sea, pobre chico”, se lamentó al finalizar la nota Susana Roccasalvo, que le dejó un consejo a la bailarina. “Si yo fuera Laurita Fernández, haría todo lo que no hice en mi vida por haber nacido en una generación en la que todo estaba mal”, se lamentó.