Pícaro comentario de Pampita al hablar de su amistad con Wanda Nara: "Si ella me llega a invitar a su casa en París, ya tengo las valijas listas"

Luego de que Wanda Nara sorprendiera a sus seguidores al referirse a Pampita y decir que “nosotras nos queremos”, la conductora de Pampita Online se refirió a su comentario y no dudó en declarar que iría a visitarla si la empresaria se lo pidiera.

“Me voy a Francia porque, ¿quién vive ahí? Esta rubia que el otro día dijo que nos queremos mucho y yo me volví loca, ¡me encanta ser amiga de ella!”, comenzó diciendo Carolina Ardohain sobre Wanda. Y agregó: “¿Y si me voy a París a entrevistarla? Hagamos una vaquita acá en Pampita Online”.

Además, la presentadora contó que es muy activa en las redes de la esposa de Mauro Icardi: “Yo le cometo todo. Le digo ‘qué lindas las nenas’, ¡qué lindas las carteritas’. Todo, me encanta”.

Pampita: "Si (Wanda Nara) me llega a decir que vaya para allá (a París), tengo la valija en la puerta de casa, me voy corriendo". G-plus

“Si me llega a decir que vaya para allá, tengo la valija en la puerta de casa, me voy corriendo. Si tengo que hacer cuarentena, hago un programa por Zoom, no pasa nada. Algún cuarto de más jabra por ahí. Anita (la beba de un mes que tiene con Roberto García Moritán) está lista, estamos todos listos”, continuó, entre risas.

Y cerró con unas dulces palabras: “Le mandamos un beso enorme. Para mí, Wanda nos mira por YouTube porque siempre está al tanto de lo que decimos acá. Besotes para esta rubia divina”.