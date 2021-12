Pícaro comentario de Laurita Fernández sobre el tatuaje de Fede Bal de su boca: "Espero que no se arrepienta"

El romance de Fede Bal y Laurita Fernández es uno de los más recordados y celebrados por los seguidores de ambos, que de tanto en tanto les piden que vuelvan, pese a que ambos rehicieron sus vidas con nuevas parejas.

El amor entre ambos fue tan fuerte que el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal decidió en algún momento corporizar los gestos de su novia y por eso se hizo tatuar en su torso la sonrisa de la exconductora de El club de las divorciadas.

En Los Ángeles de la Mañana, Pía Shaw aprovechó la presencia de Laurita para consultarle qué pensaba sobre la ocasión en la que Carmen reveló que ella creía que su hijo se había tatuado su boca en lugar de la que entonces era su novia.

Más sobre este tema El sincericidio de Carmen Barbieri sobre su vínculo con Laurita Fernández durante el noviazgo con Fede Bal: "No tuve la relación que me hubiese gustado"

LAURITA FERNÁNDEZ HABLÓ SOBRE EL TATUAJE DE SU BOCA QUE SE HIZO FEDE BAL

“¿Carmen pensó que era la boca de ella? Tendría que haber hecho el gesto para darse cuenta”, señaló Laurita, antes de explicar que ella supo desde un primer momento sobre la decisión de Fede pero nunca dijo nada. “Es algo que él nunca había blanqueado públicamente”, explicó.

“Yo me enteré en vivo y nunca lo conté. Estábamos en una sentencia de Aquadance, donde te dan unas batas. (…) No estábamos en nuestro mejor momento, y estábamos así y me chista y se corre la bata y me muestra el tatuaje ahí, delante de todos. Y yo me empecé a poner nerviosa, y creí que era algo que se podía sacar, pero se lo había hecho de verdad”, recordó Laurita.

Tras bromear con la idea de que, si se aplicara colágeno en los labios, Fede Bal debería retocarse el tatuaje, Laurita explicó que su ex “copió la boca de una foto”. “Espero que no se arrepienta”, declaró Fernández antes de pasar de tema.