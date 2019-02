El viernes 22, las dos semanas de Jimena Barón al frente de la conducción de Cortá por Lozano llegaron a su final, tras cumplirse las vacaciones de Verónica Lozano.

Fiel a su estilo, la actriz y cantante aprovechó hasta el último momento de aire para agradecer la oportunidad que le dio Telefe y para darle un pícaro palito a Nicole Neumann. La modelo se fue del programa en medio de versiones que apuntaban a su poca empatía con Barón, quien es la exnovia de su actual pareja, Matías Tasín.

"¿Estas flores son las de Nicole o compraron otras?", bromeó Jimena, en su último programa al frente de Cortá por Lozano. G-plus

En comunicación telefónica, Vero le dijo a Jimena: "Lo bien que lo hacés, Mable (bromea con el nombre). No me defraudaste ni un minuto. Yo estaba en la Quinta Avenida y chequeaba el rating... La verdad, Jime, lo has hecho hermoso. Sos talentosa, aceptaste de movida el desafío y eso habla muy bien de vos. No nos equivocamos. Podés hacer lo que se te cante. Se comprueba con esto, como conductora".

Emocionada, Barón le respondió: "Te quiero, gracias por la confianza. Era un lugar muy groso de cubrir, porque para mí sos la mejor conductora que tenemos. Sos brillante, inteligente, divertida. Un combo de cosas que hacía todo muy difícil para mí".

Sin embargo, Jimena cerró su paso por la conducción a su manera, luego de que Nicolás Peralta le acercara un ramo de flores: "¿Estas (flores) son las de Nicole o compraron otras?", bromeó, a sabiendas de que a Neumann le dieron un ramo de flores el último día de programa, aunque fuera de cámaras.