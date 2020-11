El pícaro comentario de Ángel de Brito sobre la abstinencia sexual de Cinthia Fernández: "¿Vos seguís virgen?"

"No, post covid, todos los días le digo lo mismo a Diego: 'No, tengo miedo'. Ayer ya empezaron las peleas... Me tengo que vestir en la cama. Me ve la tanga y... Cinthia (Fernández), salvando las distancias, mi culo todavía es potable. Me tengo que tapar y no me gusta que me despierte", dijo Yanina Latorre en LAM, luego de que Ángel de Brito le preguntara si ya tuvo relaciones sexuales con Diego Latorre, tras recuperarse de coronavirus.

El exfutbolista superó la enfermedad por la que estuvo unos días internado, producto de una neumonía leve.

En tren de confesiones hot, el conductor recordó la abstinencia sexual que confesó Cinthia, quien aseguró que desde diciembre de 2019 no intima con nadie, y la chicaneó con la confianza que cosecharon trabajando juntos al aire.

"No coman adelante de Cinthia. ¿Seguís virgen? Ya tenemos en 11 meses sin nada. Menos mal que tenés LAM, el Cantando, a las tres pibas... Estás distraída con todo eso", le dijo Ángel. G-plus

El pícaro ida y vuelta:

Ángel: -No coman adelante de Cinthia. ¿Seguís virgen, vos?

Yanina: -Vení a casa. Ponete peluca rubia y acostate (bromeó).

Ángel: -Ya tenemos en 11 meses sin nada. Menos mal que tenés LAM, el Cantando, a las tres pibas, porque sino... Estás distraída con todo eso.

Cinthia: -Decí que no tengo tiempo. Igual no soy de morirme por eso...

"Decí que no tengo tiempo. Igual no soy de morirme por eso... Cuando estoy con alguien soy re mil sexual", respondió Cinthia. G-plus

Ángel: -¿No sos muy sexual?

Cinthia: -Cuando estoy con alguien soy re mil sexual.

Ángel: -Eso pasa con todas las bombas sexuales que son un fiasco

Cinthia: -Es que no me muero... Me rompería estar con un tipo, que me diga 'hola, ¿cómo estás?'. Es como que no.

Ángel: -¡Qué fastidiosa!