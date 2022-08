Pícara respuesta de Nicolás Cabré sobre si alguna mujer lo lastimó: "No me acuerdo"

Tras la polémica que generó el hackeo a su cuenta de Instagram, Nicolás Caré abrió su corazón en todos los aspectos de su vida: la política, su carrera y, por supuesto, sus romances en el ciclo A dos metros de la verdad, que conduce Cecilio Flematti.

En este marco, el conductor aprovechó para recordar que el actor se presenta con Mercedes Funes y Carlos Portaluppi en la obra Me duele una mujer para consultarle, precisamente: “¿Cuántas mujeres te dolieron en la vida, si es que en realidad alguna te dolió?”

“No, sé. Seguramente me han dolido. Seguramente he hecho doler… No sé, no tengo idea”, respondió Cabré.

NICO CABRÉ HABLÉ SOBRE LAS RELACIONES QUE LO DEJARON DOLIDO A LO LARGO DE SU VIDA

“¿No tenés registro de una que te haga dejado ‘tirado’?”, insisitió Flematti. “No me acuerdo”, fue la pícara respuesta de Nicolás Cabré que le arrancó una sonrisa al conductor, aunque luego el actor encaró por el lado de su situación actual.

“Estoy en paz. Estoy tranquilo, muy tranquilo, disfrutando de todo lo que se puede disfrutar. Estoy tratando de enfocar todo a ese disfrute, con las prioridades bien marcadas y tratando de seguir esa hoja de ruta”, explicó.

“A veces es difícil porque la vida te lleva para otro lado, pero trato de estar tranquilo y con centrado en disfrutar y elegir las cosas que me hacen bien”, cerró Cabre, que se considera “un afortunado” en todo lo referente a su vida personal y profesional.