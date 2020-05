La pícara respuesta de Griselda Siciliani cuando le preguntaron si tuvo sexo virtual: "Alguna vez, una cosa"

De la mano de la amistad y de la complicidad que cosechó con Jorgelina Aruzzi en Educando a Nina, Griselda Siciliani le dio una divertida entrevista a su colega por Instagram. ¿El detalle? Aruzzi estaba en la piel de la entrevistadora ficticia Jackie Guzmán, quien le arrancó pícaras y jugosas confesiones a la actriz, en medio de la cuarentena por el coronavirus.

"¿Vos tenés sexo virtual?", le preguntó Jackie a Griselda. Luego de pensarlo breves segundos, contestó: "No he tenido. Alguna vez, una cosa, pero no ahora en la cuarentena porque no tengo con quién".

Intrigada en el tema íntimo y sexual de Siciliani, la "periodista" fue por más: "¿Pero has mandado fotos livianita de ropa?". Sin dar demasiados detalles, Griselda contestó: "Si, he mandado en alguna oportunidad… Alguna vez confiás en al persona a la que se la estás mandando (y va con cara)".