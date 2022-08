Pícara respuesta de Benjamín Vicuña sobre la versión de mala onda con Nicolás Cabré: "Nos conocemos de antiguas administraciones"

Benjamín Vicuña habló por primera vez de la versión de mala relación con Nicolás Cabré, luego de que Yanina Latorre contara en LAM que habrían tenido tensos encuentros en los pasillos de El Método Gronholm, obra en la que el actor chileno trabaja con Laurita Fernández.

"¿Con Nico Cabré no hay buena relación?", le preguntó el cronista de Ángel de Brito a Benjamín, quien lo sorprendió con una pícara respuesta, alusiva a sus pasadas historias de amor con la China Suárez.

"Con Nico nos conocemos de antiguas administraciones", declaró Vicuña, cosechando la risa de Alejandro Castelo. Acto seguido, el actor agregó: "Y no me lo he cruzado en el teatro. Se dijo que pasaron cosas en los pasillos, en los no pasillos...".

"Nunca he trabajado con él, pero hay una relación de respeto… Esa cosa mentirosa de creer que, porque uno se conoce del medio, te ves y es 'ey, ¿qué hacés, hermano?'. O yo soy raro".

Respecto a los encuentros familiares que tuvieron por ser los padres de los hijos de la China Suárez, Benjamín de Magnolia y Amancio, y Nicolás de Rufina, Vicuña aseguró que siempre estuvo todo muy bien. "Tengo la mejor del mundo", concluyó.

LA VERSIÓN DE MALA ONDA ENTRE BENJAMÍN VICUÑA Y NICOLÁS CABRÉ

Según había contado Yanina Latorre, en los cinco años y medio que duró la relación de pareja de Benjamín Vicuña con la China Suárez, el actor chileno no habría logrado entablar una amistosa relación con Nicolás Cabré, y dio los detalles en LAM.

"El encuentro de Cabré con Benjamín Vicuña es ríspido. Cabré y Vicuña, para sorpresa de los que los ven en el teatro, se saludan medio seco. No es que hay mala onda, pero es secote. Distante", reveló la panelista.

Luego, Yanina Latorre apuntó: "Tienen hijos que son hermanos. Vicuña ya se separó de la China. Pero su saludo es cortante. Yo no pensé que había mala onda, porque a Cabré no le importa la China".