La pícara reacción de Pampita al ver una foto del torso del Tucu López: "Cuando lo invitamos acá, no viene así, se abriga mucho"

Una foto de Tucu López sin remera, mostrando su torso trabajado, generó una pícara reacción de Pampita, quien le pidió a su panelista Gabriel Oliveri que le muestre mejor la imagen que salió en la revista del actor de Sex, en medio de rumores de romance con Sabrina Rojas.

"A ver, mostrá la foto. ¡Mostrá! ¡Mostrá!", le dijo la conductora de Pampita Online a su compañero, quien con gusto la exhibió a cámara: "¡Miren lo que es el Tucu!".

Lejos de recordarlo con ese aspecto, Pampita expresó, con picardía: "¿El Tucu es así? Pero cuando viene acá no se lo ve así".

Halagando la figura del actor y locutor, Oliveri agregó: "Es una bomba. ¡Una cosa! Y salieron a decir que él llega a lugares de la mujer que nadie llega. Eso te pone hirviendo".

Luego de su observación personal, el panelista puso sobre la mesa la declaración que obtuvo de Sabrina Rojas sobre el rumor de romance con el Tucu, en Santo Sábado: "Y a Sabrina le pregunté en el corte también por el Tucu y yo creo que ahí algo pasa. Para mí están saliendo".

Al tanto de las palabras de la actriz, que fue pareja durante once años y tuvo dos hijos con Luciano Castro, Pampita agregó: "¡Epa! Ella dijo que es un morocho lindo. Novios, hasta que no lo digan los protagonistas, no digamos. ¡Que se divierta! Está recién soltera, después de años en pareja".

Cuando el análisis estaba llegando a su fin, el panelista Pablo Muney subrayó la pícara reacción de la conductora, al ver la imagen con poca ropa del Tucu, y la obligó a ampliar su opinión al respecto.

"Acá vienen todos los invitados y no los ves así. Y después los ves en redes y decís '¿este chico era así?'. Igual, no quiero cosificar a ningún invitado... Acá se abrigan mucho", concluyó Pampita, poniéndole humor al tema.

Fotos: Instagram.