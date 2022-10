La pícara reacción de Laurita Fernández cuando le preguntaron si "chapó" con Peluca Brusca

La transparencia de Laurita Fernández la hizo sonrojarse de vergüenza cuando le preguntaron si había chapado con Claudio Peluca Brusca en un boliche.

Ruborizada, con ojos brillosos y en un incontrolable ataque de risas, la conductora de Bienvenidos a Bordo se resignó a responder si había besado al productor ejecutivo del programa: "Qué se yo… No sé".

Y cuando un periodista la consultó si "la que calla otorga", Laurita soltó tentada: "Y bueno…".

Más sobre este tema Laurita Fernández habló de la versión de romance con el productor de Bienvenidos a bordo tras las imágenes a los besos

Si bien Laurita Fernández se resistió a definir su vínculo con Claudio Brusca, más allá del lazo laboral, lo cierto es ante Socios del Espectáculo que no pudo ocultar su entusiasmo por el incipiente romance: "Nos conocemos mucho. No sé explicar, por eso me incomoda. De pronto pasó y lo conocí de otra manera, claramente. Es un sol de persona, más allá de todo lo que opino de él a nivel laboral".

LAURITA FERNÁNDEZ EXPLICÓ SU ROMANCE CON CLAUDIO PELUCA BRUSCA

Por otra parte, Laurita Fernández se puso colorada como un tomate apenas la abordaron para consultarla por su incipiente romance con Claudio Peluca Brusca.

Más sobre este tema Tremendo vaticinio de Pitty, la numeróloga sobre el futuro amoroso de Laurita Fernández, previo al video a los besos con Peluca Brusca

"Me incomoda. Lo entiendo, pero por qué apurarse a situaciones, disfrutar. Qué sé yo si va, no va. No tengo idea. Está todo más que bien. Es un sol y no le hacemos mal a nadie", había arrancado la conductora de Bienvenidos a bordo.

Luego, no pudo contestar si Peluca era el tipo de hombre que buscaba: "No sé, no tengo nada que decir. Compartimos una salida y ya no sé qué decir".

Por último, Laurita Fernández intentó relajar las expectativas sobre su noviazgo con Claudio Peluca Brusca: "Es un nada de ponerle rótulos ni títulos a situaciones que suceden en la vida, y punto".