Pícara reacción de Lali Espósito tras formarse la primera pareja en La Voz Argentina: "Yo me voy con los participantes, ahí pasan cosas"

Este miércoles en La Voz Argentina, Marley advirtió que Jassiel y Tomás, dos participantes que iban a participar en una batalla para continuar en el Team Mau y Ricky, cruzaban unas miradas que echaban fuego durante su performance. El conductor ahondó en el tema y descubrió que entre ambos nació el romance, lo que llevó a Lali Espósito a anunciar que dejaría su camarín para pasar más tiempo “en el sector de los concursantes”.

“¡Parecen niños! ¡Que se besen! ¡Son terribles ustedes! Yo sentía acá como que había una energía ¿o no? ¡No te puedo creer que se ha armado una pareja!”, dijo Marley cuando Tomás le confirmó con un gesto que con Jassiel había algo más que compañerismo. “Yo los estaba viendo desde el monitor cómo se miraban, y en un momento dije ‘estos o se quieren mucho o son muy buenos actores”, agregó el conductor.

“Yo te digo, Marley, acá, entre los participantes, pasan cosas. Yo voy a ver si me mudo más para allá. Me tienen en el camarín encerrada y no me pasa nada. Me voy para ese sector”, exclamó Lali, con esperanzas de encontrar el amor. “¡Qué fuerte estar en una batalla si está empezando algo, porque querés que gane el otro, pero vos también!”, reflexionó el conductor.