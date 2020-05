Pícara chicana de Marcelo Tinelli a Lourdes Sánchez: "¿Y ella puede ser panelista sin ser periodista?"

El regreso del Bailando a la pantalla de eltrece se demoró por la pandemia y la cuarentena obligatoria. Sin embargo, las primeras y divertidas chicanas entre Marcelo Tinelli y Lourdes Sánchez ya salieron al ruedo.

Esta semana, el conductor de ShowMatch sorprendió a Andrea Politti al revelar en su programa que este año le gustaría evaluar a los participantes. "Me gustaría poder subir o bajar un punto", dijo Marcelo en Corte y confección, aportando una nueva idea.

Siempre pícara, Lourdes se hizo eco de la iniciativa de Tinelli y no tardó en cuestionarla, sin filtro, en LAM: "Lo escuché a Marcelo, no sé qué tomó. Encima quiere ser jurado. ¡Está loco! ¿Qué va a juzgar?".

Activo en Twitter y siguiendo línea de Sánchez, Tinelli no se quedó atrás y la chicaneó con contundencia. "No entiendo, Ángel. Según Lourdes yo no puedo ser jurado en el Bailando 2020 porque no sé de baile ¿y ella puede ser panelista sin ser periodista? Voy a hablar con el Chato Prada ya mismo", escribió el conductor con humor, haciéndose eco de los dichos de la bailarina.