La pícara advertencia de Zaira Nara a Mauro Icardi y a Jakob von Plessen: "Mejor que ni vuelvan"

La relación de Zaira Nara con Mauro Icardi no volvió a ser la misma desde que el marido de su hermana mayor mantuviese un affaire con China Suárez, que a su vez contó con la supuesta complicidad de su propia pareja. Por eso, Zaira lanzó una contundente advertencia a Jakob von Plessen, padre de Malaika (5) y Viggo (1), y al papá de sus sobrinas menores, Francesca (6) e Isabella (5): "Mejor que ni vuelvan".

Más sobre este tema Mauro Icardi confirmó que el marido de Zaira Nara fue su cómplice en la cita con la China Suárez

Todo surgió a partir de una confesión de la conductora que reemplaza a Florencia Peña en Flor de Equipo: "Yo no sé si estoy preparada para una Navidad. Necesito que Navidad llegue dentro de dos meses para prepararme. Espero que no lo pasemos en mi casa, porque si me tengo que poner a hacer le vitel toné...".

Entonces, Nancy Pazos ironizó en relación a lo que podría pasar durante el festejo de las Fiestas de fin de año: "Lo lindo va a ser cuando en algún momento, cuando se quedan sin hielo, el cuñado le diga al otro 'vamos a comprar hielo'".

Más sobre este tema Zaira Nara fue tajante sobre los rumores de crisis con su marido por el Wanda Gate: "Estamos bárbaro"

Así fue que, con la implícita referencia a la versión de que Jakob von Plessen esperó a que Mauro Icardi concluyera su cita con China Suárez en el hotel de París, Zaira Nara se dio cuenta y reaccionó como podría haber hecho Wanda Nara: "¡No! ¿Sabés qué? Mejor que ni vuelvan".