Los picantes tweets de Yanina Latorre y Ángel de Brito para Kämpfer tras comparar a la Argentina con Venezuela

El triunfo de Alberto Fernández en las elecciones PASO, con una amplia diferencia sobre Mauricio Macri, originó controversias y fuertes declaraciones en los medios de comunicación.

Este martes, Agustina Kämpfer reaccionó punzante en Nosotros a la Mañana al escuchar una nota en la que el candidato a presidente del Frente para Todos dijera que él no es Venezuela.

"La semana pasada fui al kiosco que tenemos acá en la esquina, antes de empezar el programa, a comprarme un yogur descremado. El del local me dijo 'Agustina, no los vendo más porque me sale tan caro ir a comprarlos y la refrigeración, que no tengo precio para vender yogur descremado'. ¿Hay algo más parecido a ser Venezuela que eso?", dijo la panelista, sin lograr la adhesión de sus compañeros... ni el visto bueno de Ángel de Brito y Yanina Latorre en Twitter.

Los integrantes de Los Ángeles de la Mañana se hicieron eco de la comparación de Kämpfer y le dedicaron dos picantes tweets. "Un kiosco no tiene yougur y Kämpfer dice que es Venezuela", escribió el periodista, en descuerdo con su colega, con quien está enemistado hace tiempo. En ese marco, Yanina agregó, filosa: "¿En Venezuela también usan Audis como ella?", contrarrestando lo dicho por Agustina con un ejemplo de su realidad: el costoso auto que posee Kämpfer.